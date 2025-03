Gael Monfils, cel mai varstnic jucator ajuns in "optimi" in istoria turneului de la Miami

Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 24 martie 2025, 18:59 / Actualizat luni, 24 martie 2025 19:14Francezul Gael Monfils (38 de ani, locul 46 ATP) s-a calificat eroic in optimile de finala ale turneului Masters 1000 de la Miami, dupa 7-5, 5-7, 7-6 (1) cu spaniolul Jaume Munar (27 de ani, numarul 56 ATP), devenind cel mai varstnic jucator ajuns in aceasta faza.Electricul Monfils s-a hranit din energia fanilor pentru a obtine a treia victorie consecutiva in set decisiv, duminica, 23 ... citește toată știrea