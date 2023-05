Doua etape au mai ramas de disputat in play-out-ul Ligii 3, iar lupta pentru evitarea retrogradarii este extrem de incinsa in Seria a 7-a. Aceasta este alimentata si de o gafa comisa in ultima runda de catre una dintre echipele salvate matematic.Jiul Petrosani nu a indeplinit pe toata durata partidei de acasa cu Aurul Brad regula jucatorilor under, oaspetii au reclamat acest lucru, iar Comisia de Disciplina si Etica a FRF a decis sa acorde victorie la "masa verde" acestora din urma, in ... citeste toata stirea