Gafa URIASA de arbitraj la Pitesti: gol anulat ERONAT pentru Dinamo in repriza secunda!

Articol de GSP - Publicat vineri, 21 ianuarie 2022, 21:32 / Actualizat vineri, 21 ianuarie 2022 21:44Dinamo a beneficiat de un gol perfect valabil in repriza secunda a partidei cu FC Arges, insa arbitrul Marcel Birsan a anulat, in mod eronat, reusita lui Cosmin Matei.In minutul 58, cand pitestenii conduceau cu 1-0, lui Dinamo i-a fost refuzat golul ce ar fi adus egalarea.Angajat in adancime, Cosmin Matei a castigat un duel aerian cu Joao Miguel, a preluat perfect si l-a invins pe Greab cu ... citeste toata stirea