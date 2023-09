Articol de Vlad Rosu - Publicat marti, 26 septembrie 2023, 08:09 / Actualizat marti, 26 septembrie 2023 08:33Campioana Turciei, Galatasaray Istanbul, refuza sa le plateasca celor de la FCSB un bonus de un milion de euro, trecut in contractul prin care mijlocasul Olimpiu Morutan (24 de ani) se transfera de la formatia ros-albastra in Turcia, in august 2021, pentru 4,2 milioane de euro.In vara anului 2021, Olimpiu Morutan era vandut de FCSB in Turcia, la Galatasaray. In contractul de transfer ... citeste toata stirea