GALERIE FOTO 16.250 de kilometri, 385 de maratoane * Un britanic a traversat Africa de la sud la nord in alergare, in 351 de zile

Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 07 aprilie 2024, 23:14 / Actualizat duminica, 07 aprilie 2024 23:31Britanicul Russ Cook va sosi duminica la Ras Angela, in Tunisia, unde incheie o calatorie de 16 250 de kilometri, inceputa in urma cu aproape un an, relateaza AFP.A alergat peste 16.000 de kilometri, din sudul pana in nordul Africii: britanicul Russ Cook urmeaza sa incheie aceasta aventura nebuna in Tunisia duminica seara, devenind prima persoana care a traversat continentul ... citește toată știrea