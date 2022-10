GALERIE FOTO 440 de miliarde si un oras lung de 170 km prin desert! Arabia Saudita organizeaza Jocurile Asiatice de Iarna (!) intr-un megalopolis demn de Star Trek

Articol de GSP - Publicat miercuri, 05 octombrie 2022, 11:27 / Actualizat miercuri, 05 octombrie 2022 11:47Jocurile Asiatice de Iarna din 2029 se vor sustine in Arabia Saudita, noteaza cotidianul britanic The Guardian. Decizia a fost aprobata in unanimitate de Consiliul Olimpic Asiatic, anunta si cei de la Daily Mail.Competitia va fi organizata intr-un oras futurist denumit "Neom", un proiect urias pus la cale de sauditi: un complex lung de 170 de kilometri, ce va avea o suprafata de 26.500 ... citeste toata stirea