Articol de Andra Mocanu - Publicat marti, 21 noiembrie 2023, 17:53 / Actualizat marti, 21 noiembrie 2023 18:48Argentinianca Ailin Perez (29 de ani) a sarbatorit intr-un mod inedit victoria din UFC.Recent, Ailin a reusit a doua victorie din UFC, in trei meciuri, invingand-o pe cehoaica Lucie Pudilova, prin decizie in unanimitate.A lasat gratis contul de OnlyFans dupa victoria din UFC+24 FOTOLuptatoarea din Argentina a dominat primele doua runde, in timp ce a treia runda a fost una ... citeste toata stirea