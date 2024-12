GALERIE FOTO A doua arena moderna a orasului din Romania prinde contur: "Mai mult decat un stadion!" * Cand va fi gata investitia de 50 de milioane de euro

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 14 decembrie 2024, 10:46 / Actualizat sambata, 14 decembrie 2024 11:00Constructia stadionului "Dambovita Arena", din Targoviste, prinde contur. Investitia care se va ridica la 50 de milioane de euro ar urma sa fie gata in anul 2025.Orasul in care principala echipa, Chindia, se claseaza doar pe locul 14 in Liga 2, cu sanse minime de a mai prinde play-off-ul, va avea in urmatoarele luni un nou stadion modern.RUNDA 17Liga 2: un duel amanat cu ... citește toată știrea