Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat vineri, 11 august 2023, 15:28 / Actualizat vineri, 11 august 2023 16:12Arad Grand prix Classic 2023 este turneul de sah ajuns la editia cu numarul 16, care a batut toate recordurile de prezenta pentru turnee de acest gen din tara.Competitia desfasurata in aceasta saptamana in orasul de pe Mures, in incinta Vechiului Cazinou, reprezinta etapa a patra din cele sase din care este compusa si are la start 69 de mari maestri si maestri internationali, ... citeste toata stirea