GALERIE FOTO A jucat la Dinamo si FCSB, dar alt derby l-a speriat cu adevarat: "Nu mergeam cu masinile in orasul lor, le vandalizau, era pericol"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 18 februarie 2025, 19:27 / Actualizat marti, 18 februarie 2025 19:33Fostul international Ciprian Marica (39 de ani) a fost invitat la emisiunea GSP Live, unde a spus care a fost cel mai incrancerat derby in care a jucat in cariera lui.Ciprian Marica a jucat de-a lungul carierei pentru marile rivale bucurestene, Dinamo si FCSB. Atacantul a evoluat pentru Dinamo (2001-2004), club la care a facut si junioratul, apoi pentru FCSB, in 2016. Asadar, a ... citește toată știrea