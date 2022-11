GALERIE FOTO A pierdut complet lupta cu kilogramele! Cum a aparut castigatoarea de la Roland Garros 2017 in Texas

Articol de GSP - Publicat vineri, 04 noiembrie 2022, 13:59 / Actualizat vineri, 04 noiembrie 2022 14:11Jelena Ostapenko, jucatoarea in varsta de 25 ani, e departe de forma fizica pe care a avut-o cand o invingea pe Simona Halep in finala de la Roland Garros 2017.Prezenta in Texas, la Turneul Campioanelor, acolo unde evolueaza in proba de dublu, Ostapenko a pierdut primele doua meciuri ale grupei. Letona face pereche cu ucraineanca Lyudmyla Kichenok si a creat senzatie cu outfitul pe care ... citeste toata stirea