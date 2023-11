Articol de Luminita Paul - Publicat vineri, 27 octombrie 2023, 19:40 / Actualizat vineri, 27 octombrie 2023 20:14CS Volei Alba Blaj va reveni in meciurile europene din competitia suprema pe 8 noiembrie, in prima partida pe care o are programata in grupa E impotriva lui LKS Lodz, castigatoarea intrecerii interne din PoloniaAlba a incheiat cu o infrangere, 0-3 (20-25, 20-25, 19-25) ultimul meci disputat in fata campioanei Belgiei, Asterix Avo Beveren, in turneul de calificare in grupe ... citeste toata stirea