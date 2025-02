GALERIE FOTO Alexandru Rosca a comis prima gafa in tricoul lui Dinamo! * Cel care l-a invins nu mai marcase de 5 ani

Articol de Liviu Manolache, Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 15 februarie 2025, 20:40 / Actualizat sambata, 15 februarie 2025 20:48Alexandru Rosca (21 de ani), portarul celor de la Dinamo, a gresit la golul prin care Farul a deschis scorul in meciul din runda cu numarul #27 din Superliga.Aflat la al 12-lea meci in poarta lui Dinamo in actualul sezon de Superliga, Alexandru Rosca si-a trecut in cont prima gafa, dupa ce in meciurile anterioare a avut evolutii laudate.PLAY-OFFPrima ... citește toată știrea