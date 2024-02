GALERIE FOTO Ana Bogdan a castigat duelul romanesc de la Transylvania Open

Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (foto) - Publicat sambata, 10 februarie 2024, 18:06 / Actualizat sambata, 10 februarie 2024 18:58Ana Bogdan (31 de ani si 65 WTA) s-a impus in fata lui Jaqueline Cristian (25 de ani si 81 WTA) cu 6-3, 3-6. 6-4 in semifinalele Transylvania Open. Meciul dintre cele doua romance a durat aproape trei ore, in "sferturi", ea obtinuse victoria dupa trei ore si jumatate.Transylvania Open se apropie de final si pentru a treia oara va avea o jucatoare din ... citește toată știrea