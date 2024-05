GALERIE FOTO Andrea Botez s-a reintors in competitiile majore de sah, dar a fost invinsa de un baiat de 11 ani: "Mi-a luat o saptamana sa-mi revin"

Articol de Andra Mocanu - Publicat joi, 08 februarie 2024, 13:20 / Actualizat joi, 08 februarie 2024 13:23Andrea Botez, sportiva cu origini romanesti considerata cea mai frumoasa jucatoare de sah din lume, a pierdut in fata unui baiat de 11 ani.Andrea Botez, in varsta de 21 de ani, este o jucatoare de sah care a devenit celebra in intreaga lume pentru transmisiunile sale de sah pe Twitch.Tanara a reaparut intr-un turneu doi ani mai tarziu, pierzand in fata lui Kartteekeya Punyamurthy, un ... citește toată știrea