GALERIE FOTO Andrea Compagno inscrie la foc automat in China! * Lovitura de cap imparabila reusita de fostul jucator de la FCSB

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 21 mai 2024, 19:01 / Actualizat marti, 21 mai 2024 19:29Andrea Compagno (28 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a deschis scorul in remiza reusita de Tianjin Tiger, scor 1-1, impotriva lui Shandong Taishan, in runda cu numarul #13 a primei ligi din China.Compagno este intr-o forma extraordinara in China, unde tocmai a marcat al 9-lea gol in tot atatea meciuri jucate de la plecarea de la FCSB.FCSBDrum liber catre FCSB! Farul a ... citește toată știrea