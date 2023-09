Articol de Cristina Pirvu - Publicat luni, 04 septembrie 2023, 18:08 / Actualizat luni, 04 septembrie 2023 18:16Cantaretul Justin Bieber (29 de ani) si Hailey (26 de ani), celebra lui sotie fotomodel, au asistat sambata, in tribune, la meciul jucatoarei de tenis Coco Gauff (#6 WTA, 19 ani), in cadrul turneului US Open din SUA. Cei doi i-au purtat noroc acesteia, caci a castigat partida impotriva lui Elise Mertens (#32, 27 de ani), scor 3-6, 6-3, 6-0.Justin Bieber si Hailey au fost surprinsi ... citeste toata stirea