GALERIE FOTO Au plans ca niste copii! Cadre emotionante la intalnirea dintre "tricolori" si familiile prezente la Munchen

Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 17 iunie 2024, 18:53 / Actualizat luni, 17 iunie 2024 19:24Andrei Ratiu a plans de fericire la finalul victoriei istorice obtinute de Romania in fata Ucrainei, scor 3-0, in primul meci de la Euro 2024. Si familia lui Denis Dragus, sotia si fiica, au izbucnit in lacrimi.Romania a facut un meci perfect in fata Ucrainei. "Tricolorii" s-au autodepasit, impinsi si de galeria minunata de la Munchen. Imediat dupa fluierul final, Andrei Ratiu a izbucnit in ... citește toată știrea