GALERIE FOTO Au trecut la urmatorul nivel! Arena-SF inaugurata de americani poate sa VANDA din energia pe care o produce: imagini spectaculoase

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat sambata, 28 decembrie 2024, 18:09 / Actualizat sambata, 28 decembrie 2024 18:11Intuit Dome, arena de 2,3 miliarde dolari a celor de la LA Clippers din NBA, inaugurata in urma cu doua luni, este dotata cu 5.400 de panouri solare care colecteaza energie in timpul zilei, care este apoi stocata in acumulatorul de peste 11 megawati pe ora al unitatii.Arena din Los Angeles este una dintre putinele din lume cu propriul sistem de stocare al energiei ecologice.