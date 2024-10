GALERIE FOTO "Aveam niste colanti portocalii" * Fotbalistul care a vrut sa-si cucereasca antrenoarea romanca: "Mama, dar ce picioare ai!"

Articol de Andra Mocanu - Publicat luni, 28 octombrie 2024, 12:38 / Actualizat luni, 28 octombrie 2024 12:38Mari Fica (30 de ani) este o atleta cu peste o suta de medalii in palmares, kinetoterapeut si fosta concurenta la Survivor Romania. S-a nascut in Targu Jiu, dar locuieste in Bucuresti de peste zece ani. Invitata "La feminin", Mari a vorbit deschis despre sedintele de recuperare pe care le-a avut cu fotbalisti care au incercat sa treaca bariera asta de medic - pacient- Pe fotbalisti ... citește toată știrea