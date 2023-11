Articol de Andra Mocanu - Publicat sambata, 25 noiembrie 2023, 07:02 / Actualizat sambata, 25 noiembrie 2023 07:26Bernadette Szocs, campioana europeana in acest an, si-a stabilit obiectivul pentru 2024. Vrea medalie la Jocurile Olimpice de la Paris.Bernie vine dupa un sezon fantastic, in care a luat aurul la simplu la Jocurile Europene si a batut-o pe Chen Meng (campioana olimpica la Tokyo), la WTT Champions Frankfurt 2023.+33 FOTOBernadette Szocs: "Am incredere ca 2024 poate fi anul ... citeste toata stirea