GALERIE FOTO Camila Giorgi chiar "a fugit" din Italia * S-a stabilit intr-o tara neasteptata si are noi indeletniciri: "Am fost fascinata!"

Articol de Andra Mocanu - Publicat joi, 23 ianuarie 2025, 19:17 / Actualizat joi, 23 ianuarie 2025 19:18Camila Giorgi (31 de ani) a vrut sa fuga de scandalurile de acasa, din Italia, si s-a stabilit de saptamani bune in Buenos Aires, capitala Argentinei.In perioada recenta, Camila Giorgi fost implicata in mai multe scandaluri. In ianuarie 2023, Daniela Grillone Tecioiu, un medic, a declarat ca Giorgi a fost interesata de obtinerea unor certificate false de vaccinare, inclusiv in cazul Covid. ... citește toată știrea