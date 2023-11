Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 09 noiembrie 2023, 12:28 / Actualizat joi, 09 noiembrie 2023 13:47Echipa de BJK Cup a Romaniei o va intalni pe cea a Serbiei intre 10 si 11 noiembrie, in playoff, castigatoarea intalnirii urmand sa joace anul viitor in calificarile pentru faza finala a competitiei, iar invinsa in Grupa ICapitanul nejucator Horia Tecau le-a convocat pe Jaqueline Cristian (97 WTA la simplu si 240 la dublu), Gabriela Ruse (127 WTA la simplu si 37 la dublu), Irina Bara ... citeste toata stirea