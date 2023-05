Articol de Ionut Tabultoc - Publicat luni, 27 februarie 2023, 12:22 / Actualizat luni, 27 februarie 2023 12:47Adelina Budai-Ungureanu, voleibalista de 22 de ani de la Union Volley Pinerolo, sustine ca s-a adaptat in Italia, tara unde activeaza din 2019. A mai bifat doua cluburi in Peninsula, Cuneo Granda Volley si Busto Arsizio."Este foarte bine in Italia. Ma simt parte din cultura asta. M-am acomodat foarte repede inca din primul an, si cu obiceiurile, cu limba, toate lucrurile. Este o ... citeste toata stirea