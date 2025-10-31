Editeaza

GALERIE FOTO Cel mai nou gazon din Superliga arata impecabil

Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 05:32
Publicat joi, 30 octombrie 2025 18:21 / Actualizat joi, 30 octombrie 2025 19:19
Stadionul Municipal din Slobozia e tot mai aproape sa gazduiasca meciuri in Superliga. Gazonul nou e bun de joc.
De la promovarea in Superliga, din 2024, Unirea Slobozia nu a mai jucat pe teren propriu pe stadionul local. S-a mutat la Clinceni, unde a fost gazda la partidele din Liga 1.
Stadionul Municipal "1 Mai" trebuia sa fie renovat inca de anul trecut, dar startul lucrarilor a intarziat ...citește toată știrea

