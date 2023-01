GALERIE FOTO Corina Caragea, vacanta exotica in Bali * Fotografii spectaculoase la plaja

Articol de GSP - Publicat duminica, 15 ianuarie 2023, 10:09 / Actualizat duminica, 15 ianuarie 2023 10:09Corina Caragea (40 de ani) a fugit de frigul din Romania si a plecat intr-o vacanta exotica.Prezentatoarea stirilor din sport de la ProTV a plecat in Bali, acolo unde se relaxeaza la plaja.Corina Caragea, spectaculoasa in vacantaFrumoasa bruneta a postat pe contul de Instagram mai multe fotografii din vacanta, in costum de baie, spre bucuria fanilor, care i-au dat mii de like-uri. ... citeste toata stirea