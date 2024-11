GALERIE FOTO Cum a fost surprins Zeljko Kopic in loja la Dinamo - UTA + Ce a facut in timpul meciului

Articol de Adrian Duta, Eduard Vinatoru (foto) - Publicat sambata, 02 noiembrie 2024, 22:32 / Actualizat sambata, 02 noiembrie 2024 22:52Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a fost suspendat la partida cu UTA din Superliga. Acesta a stat in loja, alaturi de conducerea echipei.Fotoreporterul GSP Eduard Vinatoru l-a surprins pe antrenorul croat cu o casca in ureche pe tot parcursul meciului. Semn ca Zeljko Kopic a fost doar partial suspendat.FOTO. Cum a fost surprins Zeljko Kopic in loja la ... citește toată știrea