Articol de Sergiu Alexandru - Publicat vineri, 10 noiembrie 2023, 13:24 / Actualizat vineri, 10 noiembrie 2023 13:27La 13 ani de ani de la plecarea de la CFR Cluj, Cristian Fabbiani se tine departe de fotbalul romanesc. E in Argentina, unde a avut doua aventuri ca antrenor.Fabbiani a ajuns la CFR Cluj in 2007. Clujenii dadeau 3,2 milioane de euro pentru a-l aduce de la Lanus.A contribuit la primul titlul din istoria clubului, in sezonul 2007-2008, dar au urmat imprumuturi la Newell's si ... citeste toata stirea