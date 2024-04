GALERIE FOTO Dan Nistor, plin de sange la Galati * Imagini dure cu jucatorul lui U Cluj transportat la spital

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 21 aprilie 2024, 18:02 / Actualizat duminica, 21 aprilie 2024 18:46Dan Nistor (35 de ani), mijlocasul lui U Cluj, a fost umplut de sange in meciul pierdut cu Otelul, scor 0-1.In prelungiri, el a fost lovit de Teles in nas, cu piciorul, involuntar, cei doi incercand sa joace mingea. Mijlocasul a ramas la pamant. A intervenit echipa medicala, care i-a acordat ingrijiri pe teren.Medicii au intrat si cu targa pe teren, dar in cele din urma Nistor a ... citește toată știrea