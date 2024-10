GALERIE FOTO Darius Olaru "s-a rupt" cu Dinamo * Scos pe brate in minutul 11

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 30 octombrie 2024, 21:19 / Actualizat miercuri, 30 octombrie 2024 21:59Darius Olaru (26 de ani), mijlocasul ofensiv de la FCSB, s-a accidentat in meciul cu Dinamo din Cupa Romaniei Betano.Capitanul ros-albastrilor a sprintat pe un contraatac in minutul 10, iar in preajma careului advers a resimtit o problema la bicepsul femural de la piciorul stang.La pauza meciului, in direct la GSP LIVE, Dinu Todoran a analizat situatia lui Darius Olaru. "Sunt ... citește toată știrea