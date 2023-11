Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (foto) - Publicat joi, 09 noiembrie 2023, 11:47 / Actualizat joi, 09 noiembrie 2023 12:51David Popovici (19 anI) a inceput Campionatele Nationale in bazin scurt cu un timp de 47,88 s in proba de 100 m liber a carei finala este in aceasta seara de la ora 18:20.Campionatele Nationale in bazin scurt au debutat, joi, la Otopeni. David Popovici a inceput concursul cu proba de 100 m liber. El a fost repartizat pe culoarul al patrulea in seria a 14-a, avand ... citeste toata stirea