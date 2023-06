Articol de Livia Lixandru - Publicat sambata, 17 iunie 2023, 11:02 / Actualizat sambata, 17 iunie 2023 11:36Denisa Nechifor si Adrian Cristea au fost impreuna mai multi ani si au devenit parintii unei fetite, Rania, acum in varsta de 14 ani. Dupa ce au divortat, in 2011, au ramas in relatii bune.Denisa a vorbit recent despre relatia pe care o are cu fostul fotbalist, dar si ce crede despre actuala lui relatie."Avem o relatie foarte civilizata. Am avut-o dintotdeauna. Am avut noi ... citeste toata stirea