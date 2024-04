GALERIE FOTO Echipa de sabie juniori a Romaniei si-a asigurat medalia de argint la Campionatele Mondiale de la Riad! Baietii lupta pentru aur de la ora 17:35, cu SUA

Articol de Oana Dusmanescu - Publicat sambata, 20 aprilie 2024, 15:05 / Actualizat sambata, 20 aprilie 2024 16:01Vlad Covaliu, Radu Nitu, Casian Cidu si Mihnea Enache au ajuns in finala CM de scrima pentru juniori si cadeti de la Riad (Arabia Saudita), intrecand in semifinale Italia, cu scorul de 45-39.Cap de serie numarul 2 pe tabloul principal, juniorii romani au avut primul tur liber, apoi au trecut de sabrerii indieni, cu 45-30.Ajunsa in primele 16 competitoare de la Riad, Romania a ... citește toată știrea