GALERIE FOTO Evenimentul de sport care a zguduit America: 130.000 de cocktail-uri vandute in pahare aurii, intr-o singura zi! Pretul a fost o mica avere

Articol de David Marinescu - Publicat marti, 07 mai 2024, 10:48 / Actualizat marti, 07 mai 2024 11:11In weekend, in Louisville, Kentucky (SUA), a avut loc celebrul Kentucky Derby. Pasionatii de curse de cai din intreaga tara au venit la eveniment.Cursa care se disputa la hipodromul "Churchill Donws" este preferata fanilor, fiind cursa cea mai urmarita in SUA. Iar editia din acest an, a 150-a, au venit aproximativ 157.000 de fani, acestia urmarind o cursa spectaculoasa, castigata de Mystik ... citește toată știrea