Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 03 septembrie 2023, 13:45 / Actualizat duminica, 03 septembrie 2023 13:57Valentin Cretu (34 de ani), fundasul dreapta al celor de la FCSB, a oferit un moment inedit in repriza secunda a duelului cu Universitatea Craiova, 3-0 pentru ros-albastri, din runda #8 a Superligii.In minutul 73, fara sa vrea, Cretu l-a lovit cu mingea in fata pe Mitrita la mijlocul terenului. Cel mai important fotbalist al oltenilor a acuzat din plin lovitura in figura ... citeste toata stirea