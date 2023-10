Articol de Livia Lixandru - Publicat luni, 23 octombrie 2023, 15:33 / Actualizat luni, 23 octombrie 2023 15:50Natalia Mateut a facut primele declaratii despre campionul mondial la MotoGP, Jorge Lorenzo Guerrero, dupa ce s-a spus ca intre cei doi exista o poveste de dragoste.Tanara a recunoscut ca s-a cunoscut cu sportivul in urma cu aproximativ un an si ca sunt prieteni, daca ca nu exista o relatie amoroasa.Natalia Mateut: "Am facut schimb de priviri""Ne-am cunoscut la un eveniment, ... citeste toata stirea