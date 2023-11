Articol de Andra Mocanu - Publicat miercuri, 15 noiembrie 2023, 12:04 / Actualizat miercuri, 15 noiembrie 2023 12:09Carmen Negoita, fosta sotie a lui Ionut Negoita, fostul patronul de la Dinamo, s-a pozat in ipostaze provocatoare.La 44 de ani, Carmen Negoita este lipsita de inhibitii. Spre bucuria celor care o urmaresc pe Instagram. Ea a fost recent in vacanta in Mexic si a profitat de ocazie pentru a se fotografia in costum de baie si pentru a se lauda cu fizicul de invidiat.FOTO. Carmen ... citeste toata stirea