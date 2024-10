GALERIE FOTO Fostul jucator de la Craiova si FCSB a fost numit antrenor principal. Il recunosti?

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 13 octombrie 2024, 18:54 / Actualizat duminica, 13 octombrie 2024 19:15Hristo Zlatinski (39 de ani), fostul mijlocas de la FCSB si CSU Craiova, a fost numit antrenor interimar la Lokomotiv Plovdiv, in Bulgaria.Bulgarul s-a retras in 2022 din cariera de fotbalist si a devenit antrenor. A fost mai intai "secund" la Lokomotiv Plovdiv 2, apoi, in 2023, a fost numit "principal". Din vara acestui an a fost promovat la prima echipa, ca antrenor secund in ... citește toată știrea