GALERIE FOTO Fotbalistul care a zis despre Gigi Becali ca e "bolnav de Alzheimer" si-a anuntat retragerea, la 9 zile dupa transfer! "Am incercat sa ma ridic, dar fara succes"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 17 septembrie 2024, 12:12 / Actualizat marti, 17 septembrie 2024 12:54Harlem Gnohere (36 de ani), fostul golgheter de la FCSB si Dinamo, a anuntat ca pune capat carierei de fotbalist.Harlem Gnohere a postat un mesaj pe reteaua de socializare Instagram in care a anuntat ca va pune ghetele in cui. Decizia vine in mod neasteptat, in conditiile in care "Bizonul" semna in urma cu 9 zile cu US Dinantaise, o formatie de amatori din ligile inferioare ... citește toată știrea