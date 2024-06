GALERIE FOTO Fotbalistul din Superliga, facut praf de sotie: "M-ati vazut distrusa, dar acum stiti motivul"

Articol de Andra Mocanu - Publicat sambata, 08 iunie 2024, 11:19 / Actualizat sambata, 08 iunie 2024 11:52Zeta Theodoropoulous, sotia lui Panagiotis Tachtsidis, mijlocasul de la CFR Cluj, a transmis un mesaj dur la adresa jucatorului grec, pe care il acuza de infideliatate.Zeta este o vedeta TV cunoscuta in Grecia si se afla in platoul unei emisiuni in seara in care a aflat ca Panagiotis ii este infidel. In timpul unei pauze, Zeta ar fi lesinat. Prezentatoarea emisiunii a anuntat ca nu se ... citește toată știrea