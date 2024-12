GALERIE FOTO Fotografii nepublicate, de colectie, din tineretea lui Helmuth Duckadam

Articol de Justin Gafiuc, Marius Margarit - Publicat luni, 02 decembrie 2024, 15:00 / Actualizat luni, 02 decembrie 2024 15:32Helmuth Duckadam nu mai este! O veste sfasietoare a cutremurat astazi lumea sportului: chinuit de probleme cardiace, "Eroul de la Sevilla" a incetat din viata la doar 65 de ani, lasand in urma un gol insurmontabil fotbalului romanesc.Pe 1 aprilie 2019, in ziua in care a implinit 60 de ani, Gazeta Sporturilor i-a dedicat o editie de colectie indragitului fost ... citește toată știrea