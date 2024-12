GALERIE FOTO "Fusesem spalata pe creier" * "Regina frumusetii" din box a luat o decizie radicala : "Acum pot sa fac asta pentru prima data in viata mea"

Articol de Andra Mocanu - Publicat joi, 12 decembrie 2024, 10:04 / Actualizat joi, 12 decembrie 2024 10:24Avril Mathie (37 de ani), model si boxer australian, a suferit o interventie chirurgicala de reducere a dimensiunii sanilor. Aceasta a spus ce schimbari a adus operatia in tehnica ei de lupta.Castigatoare a premiului de frumusete "Miss Swimsuit USA International" in 2014, Avril practica boxul la nivel profesionist din 2012. Cea poreclita "Regina frumusetii" in Australia a adunat 8 ... citește toată știrea