GALERIE FOTO Gigi Becali a facut praf un jucator, apoi s-a razgandit si a criticat arbitrajul * Ce arata imaginile de la cel mai incins moment al jocului

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 22 septembrie 2024, 00:18 / Actualizat duminica, 22 septembrie 2024 00:43Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a criticat pe portarul Stefan Tarnovanu pentru golul primit in finalul meciului cu Petrolul, scor 1-1, din runda #10 din Superliga.Tudorie a adus egalarea pentru Petrolul in prelungirile partidei, dupa o iesire gresita a lui Tarnovanu, care a respins mingea in adversar, iar atacantul a bagat mingea in poarta goala. Cei de la FCSB au ... citește toată știrea