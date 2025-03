GALERIE FOTO Gol de cascadorii rasului in Superliga! Ploaia de la Sibiu l-a doborat pe portarul Krell

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 16 martie 2025, 14:44 / Actualizat duminica, 16 martie 2025 15:23Stefan Krell (32 de ani), portarul celor de la unirea Slobozia, a facut o gafa incredibila in meciul cu Hermannstadt, scor 1-1, din prima runda a play-off-ului din Superliga.Cristian Negut a fost cel care a profitat de gafa facuta de portarul Sloboziei si a deschis scorul in ploaia torentiala de la Sibiu.GALERIE FOTO. Stefan Krell a facut o gafa incredibila in Hermannstadt - ... citește toată știrea