GALERIE FOTO Greseala imensa de arbitraj din FC Voluntari - FCU Craiova * Eliminare usoara pentru Ricardinho

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 23 aprilie 2024, 17:33 / Actualizat marti, 23 aprilie 2024 19:15Arbitrul Horatiu Fesnic a comis o greseala imensa in prima repriza a meciului dintre FC Voluntari si FCU Craiova, din runda cu numarul #6 a play-out-ului din Superliga.Partida este una extrem de importanta in economia salvarii de la retrogradare. Inaintea meciului, Voluntari ocupa locul 12, cu 21 de puncte, in timp ce oltenii se clasau pe ultimul loc, cu 18 puncte, la egalitate cu ... citește toată știrea