GALERIE FOTO Hagi va lua foc! Golul Farului, anulat de VAR, desi reluarile nu lamuresc nimic

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 08 martie 2024, 21:47 / Actualizat vineri, 08 martie 2024 21:53Farul a avut un gol anulat in meciul cu FC Botosani, din ultima etapa a sezonului regulat, dar reluarile nu sunt deloc convingatoare.In minutul 47, la scorul de 0-0, Kevin Boli a urcat in careul advers la o lovitura de coltul terenului. Mingea a ajuns la francez in partea stanga. Acesta l-a driblat pe portarul Ducan in marginea terenului, apoi a centrat in fata portii pentru ... citește toată știrea