GALERIE FOTO Iga Swiatek, la a patra finala la Roland Garros * Coco Gauff a plans pe teren

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 06 iunie 2024, 17:49 / Actualizat joi, 06 iunie 2024 18:34Iga Swiatek (23 de ani, 1 WTA) a invins-o joi pe Coco Gauff (20 de ani, 3 WTA) cu 6-2, 6-4 in semifinale la Roland Garros. Poloneza isi va apara sambata trofeul pe care l-a cucerit de trei ori pana acum in 2020, 2022 si 2023. Adversara ei va fi una dintre Jasmine Paolini si Mirra Andreeva. A doua semifinala de la Paris a inceput la ora 18:10.Exista multe teorii in tenis, iar una dintre ele ... citește toată știrea