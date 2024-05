GALERIE FOTO Il mai tii minte pe romanul care i-a dat gol lui Arsenal pe Emirates? E noul campion al Romaniei in Superliga feminina

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat duminica, 19 mai 2024, 18:53 / Actualizat duminica, 19 mai 2024 19:01Dorel Zaharia a ajuns la 46 de ani si s-a "retras" la Constanta, acolo unde s-a nascut. Chiar daca a disparut din prim-plan-ul fotbalistic de la noi, fostul atacant ce marca in Champions League pentru FCSB in poarta lui Lehmann de la Arsenal a ramas in iarba. Dar la echipa feminina a FaruluiPovestea lui Dorel Zaharia a inceput la Callatis Mangalia, apoi a prins mai multe meciuri in ... citește toată știrea