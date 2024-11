GALERIE FOTO Imagine greu de privit! * Cum arata gheata lui Nicolae Stanciu, dupa accidentarea suferita in Romania - Kosovo

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 16 noiembrie 2024, 11:30 / Actualizat sambata, 16 noiembrie 2024 11:41Nicolae Stanciu (31 de ani), capitanul nationalei Romaniei, a suferit o accidentare grava in meciul cu Kosovo, din grupele Ligii Natiunilor, abandonat definitiv dupa ce oaspetii au parasit terenul in prelungirile partidei, la scorul de 0-0.Nicolae Stanciu a suferit o accidentare grava la piciorul drept in minutul 27, in urma unui contact dur cu Vedat Muriqi, atacantul ... citește toată știrea