Articol de Cristina Pirvu - Publicat luni, 09 octombrie 2023, 15:03 / Actualizat luni, 09 octombrie 2023 15:42Ilia Topuria (26 de ani) e maestru in arte martiale mixte si concureaza in prezent in diviziile Lightweight si Featherweight ale UFC. Nascut la Halle, in Germania. Luptatorul are dubla cetatenie: georgiana si spaniola. Dincolo de ring, sportivul e casatorit cu Giorgina Uzcategui Badell, care impresioneaza prin frumusetea ei, dar si prin activitatea ei caritabila.De la inceputul ... citeste toata stirea